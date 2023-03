Ambra Angiolini, il rito prima della diretta: «Piccolo lusso...». Ecco cosa fa

Basta un colpo di spazzola e il gioco è fatto. E' questo il mantra di Ambra Angiolini che si fa coccolare prima di salire sul palco dalla sua fedelissima Lola. «Prima dello spettacolo, Lola mi pettina, come la mia mamma, piccolo lusso: per il resto...» dice in una stories Instagram mentre è seduta davanti allo specchio in camerino. Dietro di sè, Lola, che la stessa Ambra paragona a sua madre, riprendendo un ricordo d'infanzia.

Cosa fa Lola

Bionda, occhiali e aspetto austero: Lola regala relax e sensazioni positive all'attrice che si appresta a partecipare alla trasmissione di questa sera "Benedetta Primavera". «Stasera alle 21:30 su Rai1… quando la sana follia si mette il vestito da sera… "So’ dolori de panza pe’ tutti quanti"» scrive Ambra sotto il post di qualche ora fa, annuciando la sua presenza nello show di questa sera.