Jolanda Renga e il fidanzato si vestono da Ambra e Francesco, il travestimento conquista i social: «Geniali»

I vestiti erano in armadio. Jolanda Renga a Carnevale si veste da mamma Ambra. Il fidanzato Filippo con una parrucca è uguale a Francesco Renga. Il travestimento della coppia ha strappato migliaia di like e applausi virtuali.

Jolanda Renga a Carnevale

«Carnevale 2023 a Venezia. 'Da cosa vi vestite?' chiedo incuriosita. 'Da te e papà' risponde lei". Il risultato è straordinariamente realistico, grazie anche al talento di Lorenzo Delia che ha realizzato entrambi i costumi», ha raccontato Ambra Angiolini nel post. «Geniali», hanno commentato Tiziano Ferro e Vittoria Puccini sotto la foto pubblicata dalla cantante. «Io ho aperto Instagram e ho pensato "oh, Ambra piccola"», il commento di un altro utente.

«Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali», ha commentato ironica Jolanda Renga. La risposta dei genitori non si è fatta attendere. «Ci mancherebbe pure», scrive Renga, mentre Ambra non risparmia i complimenti: «Perché siete molto meglio».