Ambra Angiolini è di nuovo innamorata: baci con l'attore Andrea Bosca, conosciuto sul set

C'è un nuovo amore nella vita di Ambra Angiolini. L'attrice è stata paparazzata insieme al collega Andrea Bosca dal settimanale Diva e Donna. Nelle foto si vedono i due scambiarsi baci e tenerezze, proprio come una vera coppia. Lei vive a Roma, lui a Milano, e infatti quando si salutano alla stazione la sensazione è che non vogliano lasciarsi mai. La scintilla tra i due sarebbe scoccata in estate durante le riprese di una fiction girata a Stromboli dedicata alla Protezione civile che tanto ha fatto discutere per colpa dell'incendio sull'isola. Infatti Ambra era tornata lì proprio per aiutare gli abitanti a spalare il fanco dopo l'alluvione di agosto, dovuto in parte alle conseguenze del rogo.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca, la nuova coppia

Al momento nessuno dei due si è esposto ufficialmente, ma i paparazzi hanno già dato la loro sentenza. Anche perché spunta un indizio social: a marzo Ambra Angiolini ha pubblicato una foto in barca proprio insieme ad Andrea Bosca e a Tosca Insolia: «I miei colleghi sono bellissimi», aveva scritto lei in quell'occasione. E chissà che la scintilla non fosse già scoccata.

Chi è Andrea Bosca

Attore e regista nato a Canelli, in Piemonte, nel 1980. Tra i maggiori successi "Si può fare" con Claudio Bisio e "Magnifica presenza" di Ozpetek. Ha recitato anche nelle fiction Rai "Makari" e "I medici".

La "rinascita" di Ambra

Si tratta del primo vero rapporto dopo la fine della storia travagliata con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Con l'altro storico ex, Francesco Renga, invece i rapporti sono più che buoni: insieme hanno avuto i due figli Jolanda e Leonardo. Ora con Andrea Bosca i baci sono inequivocabili. Ambra può finalmente dirsi felice.