Ambra Angiolini, «tuta casa e chiesa»: le maxi trasparenze fanno impazzire il web

L'età avanza per tutti tranne che per Ambra Angiolini che sembra non invecchiare mai. «Lo strano caso di Ambra Button», ha commentato un fan nella foto condivisa dall'attrice su Instagram per riprendere, ironicamente, il noto film “Il curioso caso di Benjamin Button” (l'uomo che invecchiando ringiovanisce nell'aspetto).

Insomma, a 45 anni Ambra Angiolini è più in forma che mai: lo ha dimostrato durante la sua apparizione a X Factor con l'esibizione del singolo T'appartengo e lo ha altrettanto dimostrando nello scatto pubblicato nelle ultime ore, immagine che ha messo in evidenza le sue forme impeccabili.

Ambra Angiolini, il post su Instagram

«“Saturday morning fever” e pensare che era tuta casa e chiesa», ha scritto Ambra Angiolini a corredo della foto che ha scatenato i commenti dei follower.

«Chissa quanti penseranno ad un errore di ortografia», ha sottolineato un utente che ha compreso la didascalia dell'attrice volutamente sarcastica.

La tuta aderente

Con una tuta aderente color blu notte Ambra ha fatto sognare i suoi follower: cristalli e maxi trasparenze sul seno, lo scatto non è passato inosservato ai fan più affezionati.

Non mancano i complimenti da parte di chi non ha potuto fare a meno di notare la forma fisica perfetta: «Le lancette dell'orologio stanno rapidamente tornando indietro per te bellissima Ambra», ha scritto qualcuno.