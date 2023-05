Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme, l'occasione è speciale: «La festa continua...»

Le feste di compleanno infinite. «I festeggiamenti continuano! Auguri Leo!!! Auguri amore mio» scrive Ambra Angiolini a corredo del video che pubblica su Instagram in cui tutta la famiglia Renga è riunita per una festeggiare il primogenito, Leo. Il cantante Francesco Renga, l'attrice Angiolini e la figlia Jolanda sorridono e si mascherano con occhiali da festa per onorare il figlio e fratello Leo. Ecco spuntare la prima torta con nutella e smarties e ancora un'altra decorata con frutta e zucchero a velo. Il numero vincente è il 17, il figlio maggiore della celebre ex coppia è a un passo dai 18.

Gli auguri

Nonostante Ambra e Francesco si siano lasciati qualche anno fa e le loro strade ormai siano totalmente diverse, i due hanno voluto mantenere un ottimo rapporto civile per il bene dei figli. Valanga di commenti sotto il video in cui il festeggiato spegne le candeline insieme alla sua famiglia: «La bellezza x4», «Auguri Leooo», «Quanto amore si percepisce», «Che belli che siete», «ma la bellezza di questo ragazzo?», «Bellissimo questo momento».