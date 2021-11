Alessia Mancini in ospedale per un intervento: «Prendetevi cura di voi». Ecco cosa le è successo

Alessia Mancini dal letto di ospedale fa sapere ai suoi fan che sta bene. La conduttrice si è scattata un selfie dal letto dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è appunto ricoverata in queste ore dopo essere stata sottoposta a un intervento.

La Mancini non specifica il tipo di intervento subito, né parla del problema di salute avuto, ma invita i followers a prendersi cura di loro stessi scrivendo nella didascalia del post: «Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre. #prevenzione». Nei giorni scorsi Alessia aveva fatto capire ai fan di essere ricoverata e di non stare bene con delle storie e piccoli indizi: «Appena recupero un po' le forze preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, una fame», aveva scritto lei, facendo capire di non essere in condizioni di salute ottimali.

Tanti sono stati i messaggi di supporto dai suoi fan e accanto a lei c'è sempre il marito Flavio Montrucchio, andato a trovarla subito dopo l'intervento, come mostra una clip in cui i due scherzano sul fatto che lui, munito di mascherina e tuta, somigli molto a un chirurgo.

