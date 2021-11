Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, crisi superata: amore ritrovato a Sharm el-Sheikh

Dopo il periodo di crisi, continua a gonfie vele la love story tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Insieme dalla scorsa estate, i due hanno vissuto un momento di pausa dovuto alle loro divergenze caratteriali e culturali. Una situazione di stallo che ha messo in difficoltà la coppia. Ora, tutto è stato superato e Lenticchio e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sono concessi una vacanza scaccia crisi.

E ora, la coppia ritrovata è in viaggio a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per un viaggio rilassante e divertente. Il personal trainer ha assaggiato le pietanze del posto e con la fidanzata ha fatto un' escursione nel deserto. Il tutto, come da consuetudine, postato sui social network. Lenticchio si è poi lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti di Drusilla: «Ti amo».

Drusilla è molto diversa da tutte le precedenti fidanzate di Francesco Chiofalo: timida, riservata, schiva, amante della solitudine e della poesia. Un mondo nuovo per Chiofalo che ha parlato di arricchimento personale. Francesco Chiofalo non ha nascosto di sognare in grande con Drusilla Gucci e ha parlato di matrimonio e figli.

L’ex star di Temptation Island, che qualche anno fa ha combattuto con un tumore al cervello, non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia.

Al momento, però, la relazione procede a distanza: Chiofalo vive a Roma, dove è nato e cresciuto, mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia.

