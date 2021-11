Rocco Siffredi, la proposta hot ad Arisa: «Farei di tutto per fare un film con lei»

Arisa è un'altra. E lo sa anche lei. Con «Ero romantica», che in realtà si sarebbe dovuto chiamare «Porno Romantica», l'artista lo conferma a gran voce: è cambiata ed è pronta a mostrarsi senza veli. «Mi sento bella e attraente come mai prima d'ora». E se dai social la sua femminilità esplosa ha colpito milioni di follower al fascino della cantante non è rimasto indifferente neanche Rocco Siffredi. Il re del porno non ha dubbi, dopo Ballando con le Stelle, la cantante sarebbe pronta a lanciarsi anche come attrice porno, e sarebbe perfetta in questa "veste". Rocco ora le lancia il sasso: «Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche – perché no? – artisticamente». Queste le parole del regista in un'intervista a MOW - Men on Wheels.

Ma Siffredi ci aveva già visto lungo su Arisa. Storica la sua porno parodia di X Factor 2012 che fece molto discutere. All'epoca però la cantante di Sincerità non era pronta e anzi era molto preoccupata dei risvolti che quella parodia avrebbe potuto avere sulla sulla carriera, tant'è che Rocco si trovò strizzato tra le minacce dei legali. Una storia che però oggi il re del porno spiega così: «Simona Ventura che avevo fatto interpretare da un nero di New York con sotto…e lei mi chiamò e mi disse: “Li mortacci tua! Ma perché dovevo essere proprio l’uomo?”. Arisa, invece, era preoccupata che volessi fare una serie di film con la sua sosia ma questa non era assolutamente la mia intenzione, la cosa sarebbe comunque finita lì. Quindi non ci sono stati ulteriori problemi. Lei in realtà è stata molto carina: l’avvocato mi disse che si era preoccupata solo perché la gente fermava i suoi genitori al supermercato per dirgli che la figlia avesse fatto un porno. Era stato uno choc per loro».

Rocco intanto segue costantemente l'artista sui social. E i suoi ultimi post lo lasciano ben sperare: «Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft porno” ho esclamato: “Che peccato!. Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi».

