Alena Seredova è incinta a 41 anni, l'annuncio su Instagram: «Quando l'amore regala la vita»

Alena Seredova è incinta. L'annuncio direttamente dall'account Instagram della showgirl della Repubblica Ceca: «Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre». Due foto di un pancione, cinto dalle braccia del compagno Alessandro Nasi. In un secondo post Alena Seredova scrive in lingua ceca: «La cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l'ora». L'ex moglie di Gigi Buffon è incinta di 4 mesi, ma il sesso del nascituro non è stato ancora reso noto.

LEGGI ANCHE: Alena Seredova a Caterina Balivo: «Buffon? Il tradimento l'ho saputo alla radio»

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA