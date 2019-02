Aida Yespica, tragedia sfiorata: «Quattro ore di operazione e riabilitazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unportasuldell’ospedale con un tendine reciso. A causa di un’infezione infatti la showgirl venezuelana ha dovuto affrontare una lungadi quattro ore e ora dovrà sottoporsi a una lunga riabilitazione per ritrovare la normale funzionalità dell'arto.Aida, nella sua sfortunata permanenza nella struttura sanitaria è stata sempre "vegliata” dal fidanzato: “Un piccolo taglio nella mano destra mal curato – fa sapere “Chi” nella rubrica “Chicche di gossip” - si stava trasformando in tragedia per Aida Yespica, che, a causa di un’infezione, si è trovata in ospedale con un tendine reciso. Per la Yespica quattro ore di lunga riabilitazione per recuperare totalmente l’uso della mano. Accanto a lei il fidanzato Giuseppe”.