Pelè, da Maradona a Messi: le 10 foto del mito brasiliano

Pelè è morto all'età di 82 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lutto nazionale in Brasile e doloro profondo in tutto il mondo, sportivo e no: non c'è persona, sulla faccia della terra, che non sappia chi è stato Pelè. Edson Arantes do Nascimento era nato Três Corações il 23 ottobre 1940 e, con Diego Armando Maradona, ha rappresentato il numero 10 per eccellenza del calcio.

Era stato operato il 4 settembre 2021: i medici, dopo alcuni controlli di routine, avevano scoperto un tumore al colon. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi fino al ricovero d'urgenza in ospedale.