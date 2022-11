L'Italbasket accarezza la vittoria con la Spagna. Parata di stelle a Pesaro

PESARO - C'è stato un momento in cui anche Gimbo Tamberi saltava con i 10mila della VitriFrigo Arena di Pesaro. È stato un attimo, bellissimo, esaltante: l'Italia ha accarezzato una vittoria pesante, trascinata da Manion, Spissu, Vitali e capitan Biligha, prima di cedere il passo (di corto muso) dopo un tempo supplementare alla Spagna (84-88).

Pesaro, del resto, è sempre un teatro ideale per il basket: la VitriFrigo Arena era sold out da giorni. In campo, contro la Nazionale italiana, c'era la Spagna formato Scariolo campione di tutto: il coach italiano, proprio a Pesaro, ha iniziato la sua fantastica carriera come primo allenatore del secondo storico scudetto nel 1990 («Non è una partita come tutte le altre» ha detto. E così è stato).

Spalti pieni anche di grandi firme dello sport. Ci sono Pecco Bagnaia, Gimbo Tamberi, Valentino Rossi (premiati con la maglia dell'Italia durante il riposo lungo), Giovanni Malagò e il ministro Abodi. Immancabile anche il sindaco Matteo Ricci. Tanti gli amici dell'anconetano Pajola presenti: una torcida made in Marche.