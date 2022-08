Ilary in versione leopardo si aggira per Frontone

CAGLI - Dopo la traumatica rottura con Francesco Totti è stata travolta dal gossip e tuttora è la donna più paparazzata dell’estate con immagini che rimbalzano sui social dalla Tanzania a Cortina. Lei è Ilary Blasi, da settimane ormai al centro di un feuilletton che non accenna a smorzarsi, e che ieri, a sorpresa, è comparsa nella piazza di Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, dove Ilary ha dei parenti e dove almeno una volta all'anno fa sempre un salto, nel sabato che ha visto la cittadina tirata per le giornate clou del popolare Palio dell’Oca in attesa del gran finale odierno. Ilary ha poi pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram direttamente dalla casa di di Frontone. Bellissima come al solito, dalle Dolomiti alla Tanzania, nella sonnacchiosa provincia pesarese si è concessa un abito leopardato lungo che non è passato inosservato.