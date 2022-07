Valentino Rossi, party dedicato al Dc-10 di Ibiza: il Dottore diventa clown per il CircoLoco. Ecco chi c'era con lui

Sfondo giallo, riccioli biondi, lingua bislunga: Valentino Rossi, a suo modo, ci ha messo la faccia. Da icona del motociclismo mondiale (pur avendo appeso la moto al chiodo la stagione scorsa) a nuovo simbolo del Circo Loco, uno dei party più amati ed evocativi di Ibiza. La festa del lunedì, che si celebra al DC-10 dal 1999 grazie ad Antonio Carbonaro, ha infatti visto Valentino Rossi protagonista lo scorso 4 luglio: fisicamente (era presenta con la sua compagna Francesca Novello e la sua crew con Cesare Cremonini in testa) e spiritualmente incarnando il Crazy Clow, simbolo e totem istituzionale di un evento che come premessa ha il "No soul for sale".