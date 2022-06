“Fai un salto nelle Marche!”. E Gimbo salta davvero nelle foto studiate per la campagna social di promozione della Regione Marche al via da oggi sui canali social. La Regione, infatti, ha deciso di affidare al campione anconetano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo 2020, la sfida di promuovere il territorio marchigiano attraverso una mirata campagna che sarà veicolata sui social.

Ultimo aggiornamento: 15:07

