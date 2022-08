Ilary Blasi, chi è Cristiano Iovino: il sexy personal trainer che le avrebbe fatto perdere la testa

Ilary Blasi avrebbe quindi una nuova storia con Cristiano Iovino. Dopo la separazione da Francesco Totti pare che anche la presentatrice si sia rifatta una vita con un altro uomo. Di rumors sulla presunta love story tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi sono moltissimi ma pare che anche Ilary abbia un nuovo amore. Ma chi è Cristiano Iovino?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il Pupone avrebbe capito che la relazione con la storica moglie sarebbe finita dopo aver scoperto dei messaggi che lei si scambiava con Iovino. Personal trainer e influencer romano, Iovino è molto attivo su Instagram dove conta più di 50mila followers.

Nei suoi social sono moltissime le foto in cui sfoggia riccioli bagnati dall'acqua del mare, tatuaggi e muscoli, negli scenari, ultimi in ordine cronologico, di Bali, Ibiza e Mykonos. Tra i flirt famosi di Iovino non ci sarebbe solo la Blasi, ma in passato avrebbe avuto delle relazioni anche con Giulia De Lellis e Zoe Cristofori, che adesso è la compagna di Theo Hernandez, numero 19 del Milan, nonché madre di suo figlio.