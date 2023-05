MACERATA - Stefano Mastropietro è stato trovato senza vita in casa: è il papà di Pamela Mastropietro massacrata il 30 gennaio 2018 proprio a Macerata. Per il suo assassinio - la ragazza è stata fatta a pezzi e rinchiusa in una valigia - sta scontando la pena dell'ergastolo Innocent Oseghale.