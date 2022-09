Funerali a Pianello di Ostra per le vittime dell'alluvione: folla commossa

OSTRA - Ad attendere il passaggio dei carri funebri la tanta gente che oggi pomeriggio si è radunata nel complesso sportivo per dare l'ultimo ad Andrea e Giuseppe Tisba (padre e figlio), Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi , morti la sera del 15 settembre , quando la piccola frazione è stata invasa da acqua e fango.Il giorno del dolore: dopo la funzione, i quattro feretri delle vittime dell'alluvione di Pianello di Ostra , in lutto cittadino, hanno lasciato il campo sportivo per dirigersi verso il cimitero del paese.