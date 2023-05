Eleganza, green e intrattenimento. C'è Casacon, movida sul Conero

Era la vecchia Conchiglia Verde, oggi è Casacon. La nuova proposta dell’intrattenimento a Sirolo, ai piedi del Conero, dalle 19.45 di ieri ha aperto i battenti unendo tradizione e innovazione, green e ricercatezza rievocando il mitico passato anni ‘70 (quando nel locale transitavano artisti del calibro di Mina, Lucio Dalla e Gianni Morandi giusto per citare qualche nome) e proiettandosi, allo stesso tempo, al futuro. Possono essere orgogliosi gli imprenditori Carlo Boldrini e Manuela Ilari, Ceo e Cco di Pil agenzia di comunicazione milanese, e l’architetta Federica Paladini curatrice del progetto in collaborazione con Studio Solido per il risultato ottenuto dopo quattro anni di lavoro