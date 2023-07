FRONTONE - Chicchi di grandine grossi quasi palline da tennis o come palline da golf. Sono caduti poco dopo le 14 a Frontone, Cagli, Serra Sant'Abbondio e Pergola, area della Valcesano, per alcuni interminabili minuti. Da San Lorenzo in Campo in giù solo una violentissima pioggia. Facile prevedere danni alle auto e all'agricoltura, con disagi purtroppo diffusi.