Spacciava droga ai minorenni: il pusher preso al parco giochi

PORTO SANT’ELPIDIO - Finisce in manette lo spacciatore di droga ai ragazzini. E’ stato colto in flagrante e bloccato ieri G. D., 52enne, già noto alle forze dell’ordine per ripetuti episodi, mentre cedeva marijuana ad alcuni minorenni in un parco giochi del centro a Porto Sant’Elpidio. L’uomo, già protagonista di diverse intemperanze, in ultimo, appena un mese fa, un’aggressione al comandante della locale stazione dei carabinieri Corrado Badini, era da tempo seguito e osservato dai militari. Ieri l’uomo, celibe e senza occupazione, è stato avvistato mentre con un movimento repentino cedeva qualcosa ad un ragazzo, ricevendo in cambio una somma di 80 euro.