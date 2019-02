Schianto con un furgone: l'ex maestra Daria muore tra le lamiere

di Domenico Ciarrocchi

SERVIGLIANO - L’urto violentissimo dopo una curva, il cuore che continua a battere anche dopo l’arrivo dei primi soccorritori, le speranze che si spengono. È morta così, sulla strada Matenana, da Servigliano alla sua Curetta, una maestra d’asilo in pensione, Domenica “Daria” Bassotti, 70 anni, sposata e con una figlia, Francesca, che lavora come estetista. Sul posto anche un’eliambulanza inviata da Marche Soccorso da Ancona. Ma tutti i tentativi per tenere in vita la donna sono stati vani; l’elicottero è tornato vuoto all’ospedale di Torrette, mentre la donna è stata portata all’obitorio del Murri di Fermo. I funerali si terranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa della frazione di Servigliano.