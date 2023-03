SANT ELPIDIO A MARE - Ha vinto la prima edizione di The Voice Kids, condotta su Rai 1 da Antonella Clerici, e ieri Melissa Agliottone è tornata alla ribalta ospite in diretta a Domenica In da Mara Venier, conquistando anche la standing ovation del pubblico in studio.



Il talent show



Nella finale del talent show Melissa ha cantato il brano che ha scelto la Bertè per lei, “Swallow”, di Brady Cooper e Lady Gaga, tratta dal musical “A star is born”, in italiano “È nata una stella”. La dodicenne, nata a Civitanova Marche, dove i genitori hanno una barbieria, e residente a Sant’Elpidio a Mare, dopo il trionfo di sabato sera su Rai 1, è stata ospite a Domenica in da Mara Venier. «Sei una vera rivelazione», le ha detto la padrona di casa, a cui è seguito il «grandiosa» di Clementino, rapper napoletano, uno dei quattro coach del programma. Loredana Bertè, sua coach, dopo la vittoria, su Facebook aveva scritto: «Sei una bomba. La musica è il tuo elemento e tu appartieni alla musica, diventerai una grande artista». Bertè l’ha voluta fortemente nella sua squadra durante le semifinali, capendone subito il talento, e ieri in collegamento telefonico si è nuovamente congratulata con la sua allieva. «Un’alunna – dice – che è stata un gigante, sono orgogliosa di lei. Si è buttata a capofitto nella canzone. Io invece, a volte, ho paura prima di cantare. Quando Melissa compirà 18 anni, Lady Gaga potrà anche andare in pensione».



Il sogno nel cassetto



Una voce straordinaria, la sua, che ha fatto riascoltare al pubblico di Domenica In iniziando, come nel talent, cantando e suonando il piano, ma concludendo in piedi, lontano dalla tastiera. Non ha di certo iniziato ieri a cantare, infatti la musica è stata una costante nella sua vita. Melissa, infatti, frequenta la scuola di canto Roberta Faccani, che per 6 anni, dal 2004 al 2010, è stata la voce dei Matia Bazar. Melissa ha un suo sogno nel cassetto: cantare a Sanremo. E gli auguri, in questo senso, sono arrivati già dalla pagina social del format “The voice of Italy”: «Ci auguriamo che la tua prossima destinazione possa essere Sanremo». A svelare il sogno della giovane è stato anche il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, sui social, l’indomani della vittoria, scrivendo: «E ora che il tuo sogno, quello di andare a Sanremo, si avveri».

Ma non è tutto, perché Civitanova di fatto l’ha lanciata. All’inizio di ottobre dello scorso anno, infatti, si è svolta la prima edizione del Toc, Talent of Civitanova, e Melissa è salita sul podio della manifestazione. «Un evento – ha spiegato il sindaco Ciarapica – voluto per valorizzare i giovani artisti locali. Allora lei è stata molto apprezzata da Peppe Vessicchio e oggi noi siamo contenti per questo nuovo risultato. Ha grandi capacità, si merita questo successo, anche perché ha davvero del talento. Civitanova è orgogliosa di lei».



Il premio di Marche Spettacoli



Tornando indietro nel tempo, alla finale del Toc, il consorzio Marche Spettacolo l’ha premiata, ricorda la presidente Katiuscia Cassetta, «con il premio nuovi talenti dello spettacolo dal vivo. É veramente brava, ha una voce potente, sono doppiamente contenta anche perché sono originaria di Sant’Elpidio a Mare». La città dove abita Melissa, alla quale sono arrivati anche i complimenti del sindaco elpidiense Alessio Pignotti: «Complimenti a Melissa Agliottone, sono soddisfatto e contento per lei, che ha avuto questo grande risultato, un orgoglio per tutti noi. Che sia il primo di tanti successi».