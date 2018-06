Tremendo frontale sulla Faleriense: ferito grave soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Un violento impatto tra due auto lungo la Strada Provinciale Faleriense tra Luce e Cretarola. Si tratta di un furgone e una Peugeot, gravemente danneggiati nell'incidente frontale.A riportare la peggio è stato l’uomo al volante dell’auto subito soccorso dalla Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare e dai sanitari del 118 che, viste le sue gravi condizioni condizioni, hanno optato per il trasferimento in elicottero a Torrette. La strada a causa dell'incidente ha subito ripercussioni per quanto riguarda il traffico.