SANT’ELPIDIO A MARE - Si è arresa alla malattia, che non ha fiaccato la sua vitalità, la sua simpatia e il suo sorriso, fino agli ultimi giorni, nonostante tutto. Lutto a Sant’Elpidio a Mare per la prematura scomparsa di Alessia Bedetta. Aveva 46 anni, è spirata nella serata di martedì all’hospice di Montegranaro, dove ha trascorso le ultime ore, quando le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. Lascia il marito Francesco e due figli, i genitori Giuseppe ed Ornella, un fratello e tanti familiari ed amici che ieri si sono recati alla camera mortuaria dell’ospedale montegranarese per un ultimo saluto.

L’impegno



Era una figura attiva nell’associazionismo cittadino. Preziosa collaboratrice del Regno di Morbidù, pur indebolita ha continuato fino ad un paio di settimane fa a svolgere le attività con i bambini e ragazzi. Diversi anni fa aveva già dovuto combattere con un cancro, che aveva superato e dal quale si era pienamente ripresa. Ma negli ultimi mesi il male si è ripresentato e stavolta le ha lasciato troppo poco tempo da dedicare ai suoi cari. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, alle 14.30 in Collegiata. Tanti gli attestati di cordoglio per l’addio inatteso, a partire dal mondo delle rievocazioni storiche elpidiensi di cui era appassionata. «La tua dipartita ci lascia attoniti, ha il sapore di una grande ingiustizia. Tu sempre presente, con la Contesa nel cuore, che hai trasmesso alla tua famiglia la passione per la città e le nostre tradizioni», la ricorda l’Ente Contesa del secchio.



L’affetto





«Ci mancheranno le tue risate, la pazienza che mettevi in ogni cosa», le parole di commiato da parte della nobile contrada San Giovanni. Affettuoso il ricordo delle amiche e colleghe del Regno di Morbidù e Progetto Creazione, con una bella foto di gruppo. «Restano con noi la sua voglia di vivere, la sua allegria e la sua forza».