FERMO A Berlino brilla la stella del ginnasta fermano Riccardo Ruggeri, 16 anni. Alla Junior Team Cup che si è svolta nella capitale tedesca, Riccardo ha vinto 3 medaglie d'oro (nell'individuale all around, corpo libero e volteggio), tre argenti (uno con la squadra italiana e due nel concorso individuale alle parallele e agli anelli) e un bronzo (al cavallo con maniglie). Nessun altro atleta si è minimamente avvicinato a questo palmares. E probabilmente nemmeno in passato. Nella capitale tedesca ha gareggiato quanto di meglio possa esprimere il panorama internazionale della ginnastica giovanile (14-18 anni divisi in 3 categorie).

APPROFONDIMENTI L'OSPITE DEL CORRIERE ADRIATICO Alessandro Ragaini in visita al Corriere Adriatico. L'astro nascente del nuoto pronto per Parigi 2024: «Vi racconto il mio sogno olimpico» LA VIDEO-INTERVISTA

Il torneo

Insieme alle squadre nazionali europee, hanno partecipato anche Stati Uniti, Canada e Brasile. Nel primo giorno di gare si è svolto il torneo a squadre. Riccardo ha vestito la divisa azzurra. L'Italia è stata battuta solo dall'Austria, conquistando il secondo posto. Nella seconda giornata si sono svolte le gare individuali. E Riccardo Ruggeri è stato protagonista assoluto del torneo maschile. Prima ha vinto il concorso generale individuale all around, dove si sommano i punteggi ottenuti dagli atleti nelle sei specialità della ginnastica artistica. Poi ha gareggiato alle 6 finali di specialità, conquistando 5 medaglie. Grandissima soddisfazione per l'atleta fermano, tesserato come Under 18 per la società fermana Victoria e allenato da Oscar Stabile. Riccardo gareggia per la società Ginnastica Genzano che partecipa al campionato di serie A2. Il prossimo impegno di Riccardo è fissato al 7 aprile al pala De Andrè di Ravenna dove si svolgerà l'ultima tappa del campionato italiano. Nel mirino c'è la coppa dei campioni d'Italia che si svolgerà dal 7 al 9 giugno a Padova. Parteciperanno i migliori atleti italiani per ogni specialità. Ora Riccardo è più di una promessa della ginnastica artistica, sport che pratica da quando aveva 6 anni. Oggi si allena dalle 3 alle 4 ore al giorno, tutti i giorni da lunedì al sabato, tutto l’anno. E riesce a frequentare la scuola con profitto. Un gioiellino che speriamo possa portare Fermo ai vertici della ginnastica artistica mondiale.