Spaccio di cocaina dalla finestra, trovati soldi in casa: due denunce della polizia

PORTO SANT’ELPIDIO - Controlli della polizia contro lo spaccio di droga. La Squadra mobile ha pizzicato un acquirente vicino a una palazzina nei pressi del centro che, dopo aver controllato i campanelli all’ingresso, ne aveva premuto uno; subito dopo si era spostato al lato del fabbricato dove, da una finestra, era sbucata una mano che aveva effettuato lo scambio con l’acquirente. Quest’ultimo è stato intercettato poco distante dagli agenti che gli hanno trovato in tasca un involucro con una piccola quantità di cocaina.



In seguito si è fermata davanti all’abitazione un’auto con un giovane di circa 20 anni, conosciuto dagli investigatori. Il ragazzo è stato seguito mentre entrava nell’edificio e quando stava per accedere nell’abitazione alla quale corrispondeva la finestra è scattata l’irruzione della polizia. All’interno era presente un altro giovane, ancora incensurato, anche lui come l’altro di origine nordafricana ma cittadino italiano, quello che aveva smerciato la dose sequestrata all’acquirente. Gli investigatori hanno effettuato la perquisizione del monolocale ritrovando altri involucri di cocaina e numerose banconote di piccolo e medio taglio per oltre mille euro. I due sono stati denunciati alla Procura e l’acquirente segnalato alla Prefettura.

