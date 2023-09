PORTO SANT’ELPIDIO - Furti, scippi e spaccio in centro a Porto Sant’Elpidio. Ieri pomeriggio è stata scippata un’anziana di Morrovalle. La donna stava passeggiando e intorno alle 18 circa, mentre si trovava davanti alla sede comunale, è stata avvicinata da un soggetto in bicicletta che le ha sfilato di forza la borsetta che aveva con sé. Si tratta di un giovane probabilmente nordafricano, vicino a lui c’era un complice su un monopattino, entrambi si sono allontanati con l’oggetto rubato facendo perdere le loro tracce.

APPROFONDIMENTI CARMIANO Torna in azione la banda dell'Audi: furto in casa, via con ori, gioielli e un bimby IL FURTO Castelfidardo, rubano sedici bottiglie di liquore da un supermercato (poi riconsegnate): una coppia ai domiciliari



La segnalazione



La donna, che era venuta a Porto Sant’Elpidio con la famiglia, ha segnalato subito alle forze dell’ordine l’accaduto e sono scattate immediate le operazioni. Si sono fiondati sul posto la Volante della Questura e gli agenti della Polizia municipale, anche motorizzati. Ne è scaturito un inseguimento da film sulla Statale, gli agenti hanno notato i malviventi entrare in un casolare in via Monte Bianco e hanno fatto irruzione nel locale, i malviventi si sono visti braccati tanto da mollare il bottino e darsela velocemente a gambe. Sono scappati dileguandosi ma la borsetta rubata, con dentro tutto il contenuto, anche l’oro, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

La gang in azione

Sempre nel pomeriggio un paio di ore prima, intorno alle 16, era stata rubata una borsa in un negozio sul lungomare, sempre zona centro. Potrebbe trattarsi della stessa gang in azione, una banda che le forze dell’ordine sta cercando di scovare in queste ore, nordafricani dalle descrizioni fornite da diverse testimoni. Risultano forse tre i complici: uno sulla bicicletta, uno sul monopattino e uno appiedato. I poliziotti sono sulle tracce dei banditi. Furto e scippo arrivano a margine di una settimana particolarmente calda anche sul fronte dello spaccio, il primo giorno di scuola era stato fermato e portato in caserma un pusher trovato seduto sulla panchina a Villa Bernetti, dietro al Comune, e venerdì, a poca distanza dalla Villa, c’è stata un’altra operazione andata a segno.

In questo caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del Radiomobile. Si trattava di spaccio, ci sono state segnalazioni per movimenti sospetti. Due sono i sospettati di spaccio, uno è riuscito a scappare, l’altro è stato fermato, perquisito e accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Risulta che avesse scaricato nel water del bagno di un locale degli involucri di droga appena prima dell’arrivo dei militari. In questi casi a segnalare sono gli stessi commercianti, che non possono vietare l’ingresso nei locali a certi soggetti ma al contempo tentano di tutelarsi, di positivo c’è che due operazioni antidroga in tre giorni sono andate a segno.