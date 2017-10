Altre carovane rom in città I residenti chiedono subito lo sgombero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Sono tornati i rom in via della Tecnologia. La solita decina di carovane nomadi che vanno e vengono e che ogni volta vengono segnalate da una popolazione residente sempre meno disposta a convivere con persone dalla cultura tanto diversa, comitive che entro le 48 ore smobilitano lasciando nelle aree occupate montagne di rifiuti di ogni genere. Anche per questo i residenti chiedono maggiori controlli e interventi più rapidi da parte delle forze dell'ordine.