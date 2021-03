Addio a Chiappa, fondatore del suolificio Stella: in lutto il mondo dell'imprenditoria e dello sport

PORTO SANT'ELPIDIO - È morto nella notte all’ospedale Murri di Fermo Renato Chiappa, 75 anni, e Porto Sant’Elpidio si veste a lutto. Non c’è un elpidiense che non conosca l’imprenditore che oggi tutti piangono. Era ricoverato da 40 giorni e complicazioni respiratorie hanno messo tragicamente la parola fine a una vita coronata di successi nel lavoro e nello sport. La sua famiglia era convinta di poterlo riabbracciare presto ma il destino è stato baro, crudele. Renato lascia la moglie Albarosa Marchionni e due figli Gianluca e Genni che portano avanti l’attività.

Un’impresa storica, la più longeva nel settore, avviata nel 1970 con Mario Baldini cofondatore. Più di mezzo secolo di suolificio Stella, sede oggi in via Fratte. Azienda artigianale cresciuta al punto da dare lavoro negli anni a centinaia di persone. Il biennio 2003-05 ha rappresentato gli anni d’oro, quelli del boom, Renato fino all’ultimo è stato in attività, fino a due mesi fa, finché ne ha avuto le forze. «Non ha mai mollato» dice il figlio Gianluca. Il suolificio ha sviluppato la produzione fino a una capacità giornaliera odierna di 15mila paia.

Renato è molto amato anche perché per anni la sua impresa ha sponsorizzato il Porto Sant’Elpidio Basket, che oggi piange così la sua colonna portante: «ci ha lasciato colui che per quasi un ventennio ci ha dato la ribalta dei campionati nazionali» scrive il direttivo della squadra di pallacanestro «piangiamo la scomparsa di un uomo buono, schietto e diretto, un imprenditore lungimirante, serio e coraggioso ma soprattutto piangiamo un amico, un compagno d’avventura, un esempio. Ciao Renato, fai buon viaggio, sarai sempre la nostra Stella». I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 10, alle 15 nella parrocchia della Santissima Annunziata in centro.

