Stroncato a 65 anni l’ex sindaco Achilli: in lutto la comunità di Montegiorgio

MONTEGIORGIO - La comunità di Montegiorgio piange la scomparsa dell’ex sindaco Luciano Achilli, 65 anni. «Oggi è l’ennesima triste giornata per la nostra comunità. Un montegiorgese doc che ha trascorso la sua vita dedicandone gran parte alla propria comunità – il commosso saluto del sindaco Michele Ortenzi, fatto sul web -. È stato impegnato sia dal punto di vista lavorativo che dell’impegno politico ed amministrativo».

LEGGI ANCHE:

Gli affari sull’ottovolante a causa del Covid, ristoranti e alberghi fanno gola alla malavita

Luciano Achilli, infatti, è stato per diversi anni consigliere comunale e assessore e dal 2003 al 2008 anche sindaco di Montegiorgio. Unanime il cordoglio di montegiorgesi e non: Achilli era un uomo mite e gentile, una brava persona. «Di Luciano ho sempre apprezzato la capacità di guardare al futuro. I suoi ragionamenti erano sempre tesi alla prospettiva, all’innovazione, ad immaginare la Montegiorgio di domani» il ricordo del sindaco Ortenzi. Achilli era un uomo serio, di una modestia fuori dal comune, di una umanità grandissima, ascoltava tutti con serietà. Si potrebbe definire un politico di vecchio stampo, e ha fatto bene per Montegiorgio. Da tutti arriva la stima, grande, per la sua persona, tanto che anche i dipendenti comunali che hanno lavorato con lui sono rimasti toccati da questa scomparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA