Porto Sant'Elpidio, rissa sventata dalla polizia in pieno centro: sul posto anche un'ambulanza

PORTO SANT’ELPIDIO - Allarme all’alba in piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio dove un giovane ha iniziato a dare in escandescenze urlando e cercando di aggredire un altro ragazzo. I contendenti si sono prima spostati verso la Statale e poi sono tornati in piazza Garibaldi fino a quando è arrivata sul posto la Croce Verde e la polizia.

L'intervento

Gli agenti hanno faticato non poco per cercare di calmare il giovane. Piazza Garibaldi continua a essere monitorata sul fronte dello spaccio di droga insieme alla vicina Villa Murri e al parco che si trova alle spalle del Comune.