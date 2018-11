Aveva in casa mezzo chilo di cocaina, la polizia arresta un pusher albanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La Squadra mobile della Questura di Fermo ha sequestrato 530 grammi di cocaina in un'abitazione di Porto Sant'Elpidio. E’ il bilancio di una attività della questura che ha portato in manette un albanese irregolare.Il blitz è scattato durante una imponente attività di controllo su lungo a costa fermana per reprimere la piaga dello spaccio di stupefacenti. La questura ha infatti predisposto numerosi controlli sia nei centri urbani di Porto San Giorgio, Lido di Fermo e Porto Sant’Elpidio.I poliziotti sono entrati nell’abitazione perquisendola da cima a fondo ritrovando circa 530 di sostanza stupefacente tipo cocaina, dei quali 426 in un unico blocco e altre 3 dosi pronte per lo spaccio, nonché altri tre involucri da circa 30 grammi sempre di coca più attrezzature per il confezionamento. Considerata la tipologia del confezionamento e l’attuale prezzo sul mercato al dettaglio della cocaina si può oggettivamente ipotizzare che quanto sequestrato potesse fornire circa duemila dosi per il consumo personale, corrispondente a un controvalore di circa 50.000 euro.L’albanese è stato arrestato in flagranza per il delitto di detenzione ai fini dello spaccio di cocaina ed è stata constatata contestualmente la sua irregolarità sul territorio dello Stato, denunciato anche per la violazione della specifica normativa sugli stranieri. L’uomo è stato ristretto presso la locale casa si reclusione a disposizione dell’autorità giudiziaria.