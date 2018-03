Furto in pizzeria con l'auto rubata, ladro prende a sassate la vetrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ancora un furto a Cretarola. Un ladro in solitaria a bordo di una vecchia Panda rubata ha fatto irruzione nella pizzeria di Francesca Faggio nella notte tra mercoledì e giovedì. Erano le tre quando la famiglia che abita sopra la pizzeria è stata svegliata dal rumore di vetri rotti. Il ladro aveva preso a sassate la vetrata fino a sfondarla per entrare, prima aveva tentato di scardinare la porta senza successo. Ha fatto il finimondo destando mezzo quartiere.Esasperata l’esercente, non nuova a episodi del genere. Una scena che si ripete con frequenza ormai ogni notte in ogni quartiere. Circolano bande di ladri specializzati e balordi forse ancora più dannosi dei professionisti. I carabinieri sono arrivati sul posto per cercare di prendere il ladro in flagranza ma c’era una sola pattuglia in circolazione e la gazzella è arrivata da Pedaso. Con tutta la buona volontà dei militari in servizio, ci ha messo una mezz’oretta, nel frattempo il delinquente ha fatto perdere le tracce. Il locale di Francesca “A tutta pizza” si trova in via Garda nel quartiere dove è partito il primo gruppo di controllo del vicinato.