Vende cocaina ed eroina davanti al bar, pusher tunisino bloccato dai carabinieri. Nei guai anche il cliente

PORTO SANT’ELPIDIO Incontra un cliente per vendergli la cocaina, nei pressi di un bar, ma non si accorge dei carabinieri pronti a bloccarlo. Un 19enne tunisino è stato denunciato e 21 dosi di stupefacente sequestrate.

I militari in borghese del Nucleo operativo di Fermo, coordinati da luogotenente Alfredo Pignotti, si erano appostati nei pressi del locale dove, da alcuni giorni, erano stati segnalati strani movimenti di giovani e velocissimi passaggi di mano, ai quali partecipava sempre una stessa persona, un giovane nordafricano, che si incontrava con diversi soggetti. I militari sono intervenuti bloccando sia il tunisino, sia il suo cliente, un 55enne residente a Civitanova che aveva con sé un piccolo bulbo in plastica con la coca. Una perquisizione personale condotta sull’extracomunitario ha consentito ai militari di recuperare una ventina di analoghe confezioni, per la metà di cocaina e per l’altra di eroina. Aveva con sé anche una quarantina di euro e un cellulare usato per lo spaccio. La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro (nella foto): per il cliente è scattata una segnalazione amministrativa per la detenzione di stupefacente per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA