Spaccia cocaina, arrestato un giovane algerino Ha provato a scappare

PORTO SANT'ELPIDIO - Spacciatore algerino in manette. Dopo un’accurata indagine ieri sera è scattato il blitz dei carabinieri ieri notte a Porto Sant’Elpidio. Bloccato e arrestato un venticinquenne di colore che vive a Montegranaro dalla compagnia veregrense. L’ultimo appostamento dei militari hanno consentito di fermare il pusher mentre spacciava droga. L’uomo è stato trovato con addosso diversi ovuli di cocaina belli pronti per il mercato dei tossici.Accompagnato a casa, a Montegranaro, sono state sequestrate altre dosi di polvere bianca, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti che il tunisino aveva forse provento di spaccio. Il giovane di colore è un volto noto per i militari dell’Arma che lo tenevano d’’occhio da tempo. Quando è stato sorpreso in flagranza ha cercato di scappare, ha fatto resistenza, ma a nulla sono valsi i tentativi di sfuggire ai controlli.