PORTO SANT'ELPIDIO Al via il bando per la nuova gestione dell’area parcheggio sul lungomare Faleria a sud della Fim. Tutte le realtà interessate possono partecipare, il 23 marzo scadono i termini per la presentazione delle offerte, gli operatori dovranno far pervenire l’offerta in modalità telematica tramite piattaforma Appalti e contratti.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Pistola modificata, arnesi da scasso e refurtiva: la polizia di Fermo blocca uomo e ne mette in fuga un altro. Avevano appena colpito in una villa e aperto un'auto LA TRAGEDIA Pedaso, dramma nel primo pomeriggio: una donna è stata trovata morta nella propria abitazione

La storia

L’area parcheggi è nata per volontà di un gruppo di operatori balneari e ristoratori del lungomare sud ed è stata gestita, negli anni, sempre dallo stesso gruppo che l'ha fondata, il Frontemare Parking. Grazie all’iniziativa di questi imprenditori che si sono messi in rete l'area è stata riqualificata. In passato era occupata spesso dalle carovane dei rom ma nel tempo è diventata un'area strategica, un riferimento per tanti camperisti che vi passano il fine settimana durante tutto l'anno e da tanti turisti del nord e del sud Italia che la utilizzano per tre giorni prima di approdare nella meta delle vacanze. Si può considerare una delle zone più attrattive per il turismo "mordi e fuggi". Contemporaneamente ha rivitalizzato una zona, ed i suoi commerci, che a causa dell'erosione era penalizzata rispetto al lungomare centro.

I numeri

La durata della gestione è 18 mesi, è un'area di 18.800 mq con 178 piazzole 8X4 di 32 mq di superficie ciascuna più un’area verde attrezzata, una zona di carico e scarico e un’isola ecologica, oltre a un box di legno adibito ad ufficio, alberature e siepi. Il valore stimato della concessione è quantificabile 122.188 euro per i 18 mesi esclusa iva, un valore comunque da considerarsi meramente indicativo ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo della concessione. Il periodo di gestione: dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2025.

Vi è consentito il parcheggio di 72 ore consecutive. Il concessionario dovrà provvedere al versamento al Comune della quota richiesta, un canone di 12mila euro a base di gara per la durata della concessione. L’affidatario dovrà tenere l'area pulita e sorvegliata. Un numero di spazi sono riservati a portatori di handicap, come prevede la normativa. Il prezzo giornaliero per la sosta in ogni piazzola è di 15 euro per 24 ore, 30 euro per 48 ore e 43 euro per la sosta dalle 48 alle 72 ore.

Le date

L’apertura dell’area va garantita durante le festività pasquali, natalizie, durante il periodo di carnevale e nelle settimane centrali della festa del patrono. Dal 1° aprile al 30 settembre apertura tutti i giorni dalle 8 alle 24 e nei rimanenti periodi dell’anno almeno l'apertura garantita nei festivi e prefestivi con personale presente adeguatamente preparato almeno 4 ore al giorno. Il Comune potrà ispezionare l'area periodicamente per accertare il regolare svolgimento del servizio.