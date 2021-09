Ora è febbre da movida: «Niente auto dopo le 19». Abbozzato un piano per San Crispino e Natale

PORTO SANT’ELPIDIO - Via Principe Umberto chiusa la sera. Il modello estivo potrebbe essere replicato a San Crispino, a Natale e forse tutto l’anno. È questa una delle idee sul tavolo. Una questione sulla quale ragionano commercianti e amministrazione. Si è aperto il dialogo. L’incontro del sindaco Nazareno Franchellucci e dell’assessore al Commercio Patrizia Canzonetta con gli esercenti di via Principe Umberto e via Leopardi segna l’inizio di una collaborazione per lo sviluppo del Borgo marinaro.



Difficile replicare il modello di via Battisti, regno della movida. C’è chi preferisce la strada transitabile, chi la vorrebbe chiusa. L’accordo lo si sarebbe trovato nel mezzo: chiudendo dalle 19 alle 7. A patto che non si verifichi, come quest’estate, che qualche buontempone sposti le transenne per far passare tutti. «Ci siamo trovati bene – dice Anna Pancotto, presidente di Vivi il Centro -: la Canzonetta è stata brava a iniziare con le riunioni. Ascolta, si dà da fare, è presente». Spiega che il dibattito non si è concentrato sulla viabilità. Si pensa di mantenere l’isola pedonale serale e in occasione di eventi che la richiedano.

«Manteniamo questa linea e vediamo come si sviluppa, stanno già fiorendo nuove attività» chiosa. Si è notata l’assenza del parrucchiere Andrea Calcabrina che ad agosto aveva sollevato il polverone, criticando l’operato dell’amministrazione. C’è stata però una buona partecipazione del comparto, erano una ventina di esercenti. «Ci siamo conosciuti e abbiamo intavolato un discorso per una buona prospettiva futura» dice Massimiliano Forò di Gusto Gelato. Non c’era Catia Cappella dell’Angolo Buono ma le idee ce le ha chiare: «Ideale è pedonalizzare solo la sera, come d’estate, basta che nessuno vada a togliere le transenne».



Altra questione è la scarsa illuminazione. Quest’estate c’è stato un supplemento di luce, così dovrà essere per il futuro. Luca Capponi dei Sapori del Borgo, rimarca: «Ci siamo chiariti e la Canzonetta mi sembra propositiva: siamo contenti perché abbiamo discusso dei nostri problemi e l’amministrazione dimostra interesse».

