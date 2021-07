Sfonda con l'auto la vetrata del portone di un condominio, paura nella notte

PORTO SAN GIORGIO Ha causato solo danni materiali l’incidente che la scorsa notte ha visto un’automobilista sfondare, con la propria auto, la vetrata del portone di un condominio di via Mazzini, nella zona centrale di Porto San Giorgio, di fronte all’ufficio postale.

Incerta la dinamica dell’incidente, al vaglio degli uomini della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco intervenuti in seguito al sinistro. L’automobile, finendo nell’androne del palazzo, che si trova a pochi metri dal centralissimo viale Buozzi, come detto ha sfondato la vetrata, danneggiando il vano contatori e in parte anche quello delle cassette delle lettere.

Ieri mattina i tecnici erano al lavoro per rimontare il telaio, e in attesa di sistemazione al posto dei vetri saranno collocati dei pannelli. Da valutare l’entità del danno causato dal sinistro e le condizioni del conducente dell'auto.

