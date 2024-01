PORTO SAN GIORGIO - Piazza Mentana, si lavora al nuovo progetto di riqualificazione. Il comune ha incontrato l'associazione Zerogradinipertutti. Il sindaco Valerio Vesprini: «Abbiamo reso tutta la piazza accessibile». Il meeting, che si è tenuto in Comune, alla presenza dei progettisti, aveva lo scopo di mostrare il progetto ai membri dell'associazione che in città rappresenta un punto di riferimento in fatto di abbattimento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione della riqualificazione ci sono a disposizione circa 400mila, 46mila euro sono serviti a redigere il progetto che comprenderà anche la direzione dei lavori.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITAZIONE Intonaco crollato alla Gentile di Fano, i genitori protestano davanti alla scuola: «Sfiorata una tragedia, vogliamo sicurezza»

Il progetto

L'amministrazione Vesprini ha puntato sull'accessibilità, pare che il progetto vada in quella direzione e che siano stati ampliati gli accessi alla piazza, rendendoli più agevoli anche tramite l'impiego di un materiale che è stato già avallato dalla Soprintendenza. «Il progetto - ha anticipato Vesprini - è stato fatto a due mani con la Soprintendenza, sono loro che hanno il potere di autorizzare tutto, come di non farlo. Loro hanno quindi dato l'ok, sia per la forma della piazza che per i materiali. I disegni della piazza sono stati accettati e modificati, più volte, in corso d'opera ma senza il benestare dell'ente, non sarebbe potuto essere approvato il progetto». Il materiale per la superficie della piazza sarà in terra battuta legata con materiale inerte, si tratta dell'evoluzione di un materiale tradizionale riciclato ed ecosostenibile chiamato calcestre, che è stato approvato dalla Soprintendenza e va incontro all'obiettivo di abbattimento delle barriere architettoniche e alle problematiche -come la presenza di ghiaiolino- che impedivano l'accesso alle carrozzine. Gli accessi saranno sempre quattro ma diventeranno a raso, con la piazza che verrà messa in quota e raggiungerà il livello della strada. Il progettista incaricato, della ditta Palmieri è anche un esperto del verde, «essendo un giardino storico e monumentale -ha ricordato Vesprini- ci siamo affidati a chi si occupa di verde che tenendo conto dei suggerimenti della Soprintendenza, ha studiato il progetto al meglio per migliorare i materiali da impiegare e le essenze che verranno introdotte per abbellire la piazza. Tra l'altro, il materiale approvato non è cemento, non è invasivo e da respiro alle piante».

La fruibilità

Per l'associazione Zerogradinipertutti, la fruizione totale della piazza è un importante obiettivo oltre al fatto che non vi devono essere differenze di fruibilità fra uno spazio e l'altro, all'interno della piazza. Per redarre il progetto, sono serviti vari passaggi, dalle indicazioni del progettista, a quelle della Soprintendenza, i vari passaggi in maggioranza per le migliorie da fare. «La nostra indicazione era che rimanesse la monumentalità -ha spiegato Vesprini- e la storicità di una piazza da valorizzare e rendere accessibile a tutti. È stata questa la linea della giunta. Prima di arrivare a questo risultato ci sono stati una serie di progetti e di variazioni da rivedere al cospetto della Soprintendenza». Poi, si provvederà all'illuminazione che è da potenziare e che attualmente ha grosse problematiche «daremo risalto al monumento -ha spiegato Vesprini- ma penseremo anche alle vie laterali, è un aspetto importante per la sicurezza».