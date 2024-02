PORTO SAN GIORGIO Strade e marciapiedi, continuano le segnalazioni in città da parte dei residenti. In diversi punti i pini sembrano creare problematiche con le radici che innalzano l'asfalto e creano dislivelli e avvallamenti, marciapiedi rotti e problemi con l'illuminazione. Continuano ad essere tanti gli interventi da prevedere, mentre si cercano di stanziare fondi in bilancio. Prima bisogna reperire le risorse, anche il sindaco è stato chiaro in questo senso.



Le zone



Le questioni che si ripercuotono anche sulla viabilità non mancano, emergono continui avvallamenti in via XX Settembre, via Martiri di Cefalonia e via delle Regioni dove sono sempre le radici a creare il sollevamento degli asfalti. Stesso problema nei pressi della chiesa Gesù Redentore, sia sul manto stradale che presso gli stalli dei vicini parcheggi. Bene intercettare fondi, bene i progetti e le riqualificazioni ma è chiaro che il cittadino vuole essere sostenuto nel vivere quotidiano, la gente vuole trovare vie adeguatamente illuminate, la sera quando va a fare una passeggiata oppure a buttare l'immondizia sotto casa. A proposito di rifiuti, non mancano le segnalazioni in questa direzione. Problemi legati al conferimento dei rifiuti in via XX Settembre, dal cinema Italia all'Arena Europa, dove spesso sacchetti e vetro vengono buttati esternamente agli appositi contenitori. Interpellato sul tema, il consigliere Fabio Bragagnolo, da sempre punto di riferimento nel raccogliere le segnalazioni, dice: «Sappiamo che le priorità sono quotidiane. Amministrare significa risolvere i problemi. È il compito principale per chi amministra un paese e noi lo sappiamo. Stiamo facendo del nostro meglio». L'attenzione resta alta, soprattutto su strade e marciapiedi che rappresentano l'ordinario per un Comune. I residenti chiedono per lo più la tutela del vivere quotidiano. «Ce ne facciamo carico con tutti i consiglieri e assessori. È un discorso che mi preme. La volontà c'è. Dobbiamo reperire fondi, regionali e comunitari. Sono in amministrazione da tanti anni. La volontà di proporre bandi c'è. I consiglieri regionali ci sono vicini. Tanto è stato fatto in termini di manutenzione, penso al fosso di Santa Petronilla e alla strada panoramica, sono stati fatti interventi importanti che erano attesi da tanti anni». Risale solo ad una settimana fa, la segnalazione da parte dei residenti, delle condizioni in cui versano alcuni marciapiedi che si affacciano sulla strada Statale, nel pieno centro di Porto San Giorgio.



La lista



Si tratta di priorità che si aggiungono alla lista dell'amministrazione, impegnata nel reperimento dei fondi che possono essere destinati sulla base della progettazione. Al momento non vi sono certezze sulle cifre da destinare a strade e marciapiedi, pur restando nei buoni propositi dell'amministrazione. Nel bilancio, per il momento, sono stati stanziati circa 200mila euro da destinare alla manutenzione ordinaria (compresa, però, quella di beni, servizi e segnaletica): non è escluso che nel corso dell'anno possano essere previste cifre ulteriori, qualora vengano intercettate dall'amministrazione.