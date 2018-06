I bagnini soccorrono tre ragazzini in difficoltà vicino agli scogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Primo salvataggio a mare della stagione estiva 2018 per i bagnini della cooperativa Delta di Confcommercio Marche Centrali. Erano da poco passate le 16, quando Valerio Cencetti, nello specchio d’acqua davanti allo chalet Koko beach, si è tuffato per salvare tre ragazzini di origine statunitense, rispettivamente di 10, 15 e 16 anni.Nonostante il mare fosse mosso, e per questo i bagnini avessero avvisato i bagnanti di non allontanarsi troppo dalla riva, i tre sono ragazzi sono entrati in acqua e si sono diretti subito al largo. La corrente li ha poi trascinati vicino agli scogli. Sollecitati dal fischietto a rientrare, i ragazzi non riuscivano più a tornare verso riva e a quel punto Valerio Cencetti in una frazione di secondo si è tuffato in mare, li ha raggiunti a nuoto e li ha riportati a riva. Per fortuna i tre ragazzini non hanno subito nessuna conseguenza, non avendo nemmeno bevuto.Solo un grande spavento per loro. Del fatto è stata informata immediatamente, come da prassi consolidata, la Capitaneria di Porto. «La raccomandazione che non ci stanchiamo mai di fare a tutti i bagnanti ha detto il coordinatore dei bagnini, Stefano Cencetti - è di rispettare i consigli di sicurezza dati dagli assistenti bagnanti. Solo rispettando le regole e i consigli che diamo ogni giorno si evitano incidenti di questo genere».