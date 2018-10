Recuperata la Silvretta l'imbarcazione affondata un mese fa all'interno del porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Si sono concluse le operazioni di recupero del relitto “Silvretta”, l’imbarcazione affondata un mese fa al porto sangiorgese. Ne dà notizia la Guardia Costiera tramite il comandante Ciro Petrunelli che annuncia «Su iniziativa del concessionario del porto turistico di Porto San Giorgio, tramite l’ausilio di una ditta professionale specializzata e sotto il coordinamento del circomare sangiorgese, si sono completate le operazioni di recupero». Attualmente l’unità è alata a secco presso il cantiere nautico locale, a diposizione dell’Autorità Marittima. La zona dell’affondamento è stata costantemente monitorata durante queste settimane: la barca, che risultava semi sommersa, era stata opportunamente segnalata e, in via precauzionale, circondata da panne di contenimento sia galleggianti che assorbenti al fine di scongiurare qualsiasi pregiudizio di natura ambientale e rischi per la sicurezza della navigazione.