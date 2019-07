Forte odore di gas: fuggi fuggi generale e palazzina evacuata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Allarme e paura ieri a Porto San Giorgio per una fuga di gas da un appartamento. L'allarme è stato dato dagli abitanti di una palazzina a sud di Porto San Giorgio che avevano avvertito un forte odore di gas. Sono accorsi subito sul posto, a sirene spiegate, i Vigili del fuoco della stazione di Fermo che sono riusciti prontamente a capire da dove provenisse il forte odore di gas. E' stata opportunamente evacuata la palazzinacosa che ha permesso ai pompieri di effettuare tutte le verifiche del caso con la loro strumentazione riuscendo, di fatto, ad evitare il peggio. Preoccupati e in apprensione tutti gli abitanti e le famiglie che vivono all'interno della palazzina nel quartiere a sud della città, costretti a scendere in strada, dove hanno atteso l'esito delle ricerche e dell'operazione condotta dai Vigili del fuoco. Il gas proveniva dalla conduttura di un appartamento.