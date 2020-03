Pesaro, due auto a fuoco nel garage condominiale, evacuata una famiglia. Sul rogo l'ombra del dolo?

PESARO - Due auto, una Fiat Panda e una Peugeot, sono andate a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì all’interno di un palazzone condominiale di via Monte Amiata, sulla parte più alta della collina di Borgo Santa Maria. Coinvolti complessivamente quattro garage, poi dichiarati inagibili. Letteralmente devastati i due box con i due mezzi parcheggiati all’interno.

Non si esclude il dolo anche se vengono vagliate tutte le ipotesi tra le quali anche quella di un possibile cortocircuito del quadro elettrico. Molte, a riguardo, le voci che si rincorrono e sulle quali stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri. La certezza è che il fumo e le fiamme, sprigionate dallo spazio sotterraneo, una sorta di labirinto, hanno portato in strada (e quindi a contatto tra loro) decine di persone e reso inagibile anche l’appartamento sovrastante con una famiglia che, alle 4 di mattina, è stata fatta evacuare. Il disagio per una precipitosa uscita di casa si è così sommata alla paura del Coronavirus. Nessuna fonte istituzionale, ieri, è stato in grado di chiarire se la famiglia abbia trovato una adeguata sistemazione (aspetto non di poco conto, viste le attuali restrizioni). I vigili del fuoco, con tre automezzi, hanno lavorato fino alle 8.30 di ieri mattina.

