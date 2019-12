Ancona, scatta l’allarme, evacuata la scuola Pascoli. Alunni e docenti radunati in piazza Don Minzoni

ANCONA - Attimi di tensione ieri mattina alla scuola media Pascoli. Un’ora dopo l’inizio delle lezioni è scattato l’allarme antincendio. Nessuna esercitazione in vista, dunque nelle classi dell’istituto comprensibile la preoccupazione di insegnanti e studenti che hanno subito messo in pratica il protocollo di uscita dalla scuola in caso di emergenza.



Tutti i ragazzi accompagnati dai docenti si sono radunati in fretta in piazza Don Minzoni, l’area verde adiacente alla Pascoli, tanto che la gran parte degli studenti non è riuscita nemmeno ad infilare il giubbotto. Infreddoliti e preoccupati hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che sono entrati all’interno dell’edificio per controllare che cosa avesse fatto scattare l’allarme antincendio. Pericolo rientrato: non si era trattato di un rogo ma di un guasto improvviso all’impianto elettrico che ha fatto saltare la luce e scattare immediatamente l’allarme.



Una mattinata fuori dall’ordinario, iniziata con l’evacuazione dalle classi e continuata con lo svolgimento delle lezioni senza luce né riscaldamento. Per sistemare il guasto infatti c’è voluto tempo: i ragazzi hanno fatto rientro comunque a scuola visto che l’edificio era in totale sicurezza, ma hanno continuato le lezioni assistiti solo dalla luce diurna e con i termosifoni spenti. Stavolta però gli studenti avevano a portata di mano i giubbotti e il disagio è stato decisamente contenuto: comunque oggetto di discussione dentro e fuori le classi. © RIPRODUZIONE RISERVATA