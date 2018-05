Travi in legno poco affidabili un'ala del liceo artistico dichiarata inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIROGIO - L'ala nord del Liceo artistico Preziotti Licini è stata dichiarata inagibile. L’ordinanza di interdizione all’utilizzo è arrivata dopo le verifiche tecniche di sicurezza effettuate dalla Provincia nei giorni scorsi. Non è un problema serio, ma va il plesso va messo in sicurezza. E lo sgombero delle aule non inficerà l’attività scolastica. «Nessuna perdita di lezioni né problemi agli esami – rassicura la preside Stefania Scatasta – basta mettere in sicurezza il tutto. L’unico cambiamento riguarda le aule dove i ragazzi faranno lezione».Il sopralluogo è stato effettuato dal servizio patrimonio edilizio della Provincia. Dalla relazione inoltrata al Comune, quale proprietario dello stabile, e alla presidenza, è emerso che alcune travi lignee secondarie del tetto dell’edificio che ospita il Liceo non sono in buone condizioni e vanno sistemate.Da qui la necessità a provvedere, per garantire l’incolumità degli studenti con il sindaco Nicola Loira che ha provveduto ad emanare l’ordinanza di sgombero del primo piano, dove sono ospitate le aule. Nella tarda mattinata di ieri, però, a seguito di comunicazione della Provincia, lo stesso Loira ha fatto sapere che l’interdizione è stata estesa anche al piano terra, dove ci sono gli spazi dedicati alle materie artistiche.