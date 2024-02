PORTO SAN GIORGIO - Il sindaco Valerio Vesprini fa il punto sui lavori pubblici. Tanti i progetti avviati ma i cittadini continuano a fare segnalazioni su marciapiedi dissestati. Si tratta, oltre che di punti chiave per l'accoglienza e l'immagine della città, anche di sicurezza. Il comune provvederà ma non garantisce sui tempi. Sono diverse le zone della città, in cui i marciapiedi sono rovinati, con dislivelli e in certi casi fin troppo alti anche per chi ha lievi difficoltà a deambulare, da via Giordano Bruno, alle vie intorno a piazza Mentana, fino a diverse vie parallele di viale Buozzi e ai marciapiedi a ridosso della strada Statale segnalati dai residenti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Porto San Giorgio, il nuovo ponte ciclopedonale resterà senza nome: «Basta, solo polemiche paradossali»

Gli interventi

«Sicuramente interverremo - ha dichiarato Vesprini- ma non abbiamo la bacchetta magica. Bisogna fare i conti con le finanze. I marciapiedi a ridosso della strada Statale sono una priorità, anche a livello d'immagine della città ma sotto i marciapiedi poi ci sono anche i sottoservizi, non è semplice. Comprendo le ragioni dei residenti ma i soldi sono quelli. La coperta è corta. Serve pazienza, non si risolvono in un anno i problemi che la città ha da 50 anni. Intanto, siamo intervenuti sul sottopasso di via Solferino che è stato rifatto, essendo uno degli ingressi della città e a breve, verrà rifatta l'asfaltatura del sottopassaggio di via Oberdan». Per strade e marciapiedi, «ci sono già milioni nella previsione di bilancio. -ha ricordato Vesprini- Ora, non rimane che lavorare sui progetti. Dopo solo un anno, abbiamo rimediato 10 milioni di euro, di cui 8 milioni solo per il porto ma se non hai progetti di fattibilità non puoi chiedere fondi. Faremo le asfaltature in base al bilancio comunale, per ora abbiamo previsto solo una piccola cifra. Quando avremo a disposizione oneri di urbanizzazione e avanzi di bilancio, penseremo alle strade, a nuove asfaltature e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Adesso gli uffici sono impegnati su diversi progetti, tra cui anche piazza Mentana, la riqualificazione della Casa famiglia in via delle Regioni, il dragaggio. Con aprile, penseremo anche a sostituire i giochi nei parchi, partendo da quelli più rovinati o dai giardini più frequentati». Per fare il punto sui lavori pubblici, Vesprini è partito dai lavori in viale dei Pini «sono alla fase finale. Entro fine mese, verrà asfaltata tutta la strada e verranno portati a termine tutti i lavori. Il progetto del mercato coperto è giunto quasi alla fine, per quello che riguarda la prima tranche dei lavori. Sono stati ordinati i materiali di alluminio che serviranno alla decorazione dell'ingresso sud come da progetto, oltre alle panchine, ai cestini per i rifiuti e ai dissuasori per evitare che le auto parcheggino sulla piazza, alle palme per il completamento della piazza. Verrà completato anche il bagno pubblico, con accesso verso l'esterno e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Contiamo di terminare la prima tranche dei lavori entro la fine di febbraio». Il progetto del lungomare sta andando avanti, ha aggiunto Vesprini «abbiamo incontrato la ditta che sostiene che con i lavori rispetterà le tempistiche prefissate. Ora si stanno dedicando ai sottoservizi, per conto della Ciip». Sta partendo la gara per l'efficientamento energetico del campo sportivo. «Siamo anche a buon punto anche per la riqualificazione dell'Arena Europa».