Ladri acrobati al ristorante Tentacolo: sparita la cassa, tanti i danni

PORTO SAN GIROGIO - Sono tornati di nuovo in azione, ladri scatenati e senza scrupoli hanno colpito il ristorante “Tentacolo”, sul lungomare nord di Porto San Giorgio. Un colpo studiato a tavolino che alla fine ha fruttato ai malviventi 500 euro, ma il problema vero e ancora più serio sono i danni che si sono lasciati dietro. Secondo una prima ricostruzione il colpo è stato messo a segno da una banda di ladri acrobati. Infatti, uno dei malviventi è salito sul tetto del locale riuscendo ad eludere anche i sensori di movimento installati a protezione del locale. Una volta raggiunto il tetto, utilizzando probabilmente una pietra o un mattone ha rotto un lucernaio posto sulla cupola del ristorante e si è quindi calato dritto sopra la cassa.Il ladro che è riuscito ad entrare nel locale è sicuramente esile e piccolo, dato che è riuscito a passare attraverso il lucernaio che è molto stretto. Una volta arraffato il bottino il ladro, o i ladri, è tornato sui suoi passi uscendo dallo stesso buco dal quale era entrato visto che non sono state notate effrazioni a porte o finestre. «Qui è sempre peggio - lo sfogo del titolare Marco Fedeli - questa città è finita. Ormai in giro ci sono solo i ladri».A fare la scoperta del furto è stato lo stesso titolare quando si è recato al ristorante per iniziare la giornata di lavoro. Ha subito chiamato la polizia che in pochi minuti ha inviato sul posto una pattuglia e gli uomini della scientifica con il compito di individuare possibili tracce in grado di identificare i malviventi.