PORTO SAN GIORGIO Un’interrogazione della minoranza per chiedere lumi all’amministrazione Vesprini sulla vicenda del porto. «Vogliamo sapere quali siano le intenzioni dell’amministrazione in merito alla proposta fatta dalla Marina» hanno fatto sapere i consiglieri di minoranza del Pd Nicola Loira, Catia Ciabattoni, Elisabetta Baldassarri, Christian De Luca ed Emiliano Agostini, dopo aver ricevuto copia della proposta della Marina al Comune. La Marina ha inviato all’ente comunale, quella che si potrebbe definire come una prima proposta di mediazione.

«Lo scorso 5 ottobre, è stata pervenuta al Comune una mail inviata dalla Marina di Porto San Giorgio s.r.l. sia al Demanio che al comune, avente ad oggetto la proposta di componimento bonario da parte della Marina - spiegano i consiglieri -. Con questa comunicazione, la società concessionaria del porto, ha avanzato la proposta formale di componimento bonario della questione relativa al decreto di decadenza del 27 luglio scorso, in seguito alla quale il concessionario ha fatto ricorso al Tar».

La proposta



«La Marina ha proposto un pagamento immediato di una somma a titolo di canone demaniale, la realizzazione di alcune opere previste nel piano regolatore del porto, fra le quali la realizzazione di una rotatoria all’ingresso dell’area portuale, sede della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, sede delle associazioni sportive, la proroga della scadenza della concessione per riequilibrare il piano economico finanziario anche alla luce del piano regolatore del porto, oltre ad opere di manutenzione legate alla navigabilità dello specchio acqueo in concessione». Alla luce di tutto ciò, i consiglieri di minoranza chiedono chiarezza in merito alle decisioni che l’amministrazione intende prendere sul futuro del porto.